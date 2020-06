Dax: Ausnahmesituation hält an

Für den Deutschen Aktienindex scheint es derzeit nur zwei Optionen zu geben: Er kann schnell steigen oder sehr schnell. Andere Alternativen lassen sich erst wieder diskutieren, wenn der Markt einen der aktuell bestehenden Aufwärtstrendkanäle verlässt. Dies ist aus technischer Sicht auch längst überfällig.

Im kurzfristigen Kursverlauf haben sich zwei steigende Korridore etabliert (grün, orange), die bis auf weiteres den Weg des Marktes vorherbestimmen. Erst wenn Käufe auch unter 12’325 ausbleiben, wird die nächste Korrektur geringfügig wahrscheinlicher. Anzeichen dafür wären auch einzelne schwächere Tage oder Handelssitzungen, deren Intraday-Höchstpreise nicht mehr bis zum Tagesschluss gehalten werden können. Davon ist aber vorerst nichts erkennbar.

Nachdem die Rally des Dax (DAX 12671.9 0.43%) bereits an weitaus wahrscheinlicheren Umkehrpunkten nicht gestoppt hat, ist zumindest fraglich, ob es ausgerechnet an der letzten technischen Barriere um 12’900/13’000 noch dazu kommt. Je höher das Preisniveau aber ist, desto weniger ist erforderlich, um einen Impuls für Gewinnmitnahmen auszulösen. Anleger sollten daher wieder vorsichtiger werden, auch weil die zweite Kaufwelle des Marktes (B) fast schon das Ausmass der ersten Erholungswelle erreicht hat (A).

Selbst wenn es zu einer Pause des Index kommt, ist sein Anstieg zurück über den langfristigen Durchschnittspreis (violett) inzwischen so deutlich ausgefallen, dass neue Tiefs in einer zweiten Verkaufswelle kaum mehr vorstellbar sind. Nur wenn der Abgabedruck sehr bald und sehr deutlich wieder zunimmt, ist dieser Verlauf noch denkbar, der zumindest in vergangenen Crahs der Normalfall war. Dort führte der erste Anlauf in der Regel nicht zu einer dauerhaften Erholung (rote Kreismarkierungen im dritten Chart). In den Jahren 2011 und 2012 zeigte sich aber, dass es auch Ausnahmen von dieser Regel geben kann (grün).



Wer weiter auf eine kurzfristige Aufwärtswelle spekulieren will, kann beispielsweise das bereits vor einer Woche vorgestellte 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS (UBSG 11.11 0.41%) nutzen. Es verstärkt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache und kann daher auch schon kleinste Bewegungen des Index profitabel machen. Aber Vorsicht, der Hebel wirkt auch in die Gegenrichtung. Vor neuen Käufen eine zumindest kleine Korrektur abzuwarten, ist sicher keine schlechte Idee.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)