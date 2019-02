Dax: Bald muss eine Entscheidung fallen

Ein intakter Aufwärtstrend ohne Umsatzanstieg ist zunächst kein Problem. Wenn dies allerdings nachhaltig erfolgt, zeigt es an, dass die Marktteilnehmer kein Vertrauen in den Anstieg haben und sich nicht in der Breite engagieren. Ein solcher Trend ist selten über einen längeren Zeitraum durchzuhalten. Diese Situation ist lediglich dadurch zu «heilen», indem sich eine rasche Verbesserung der technischen Lage einstellt und die Masse Angst bekommt, beim nächsten übergeordneten Aufwärtstrend nicht dabei zu sein. Das könnte z.B. entstehen, wenn ein mittel- bis brochen wird.

Aktuell steht der DAX an einer solch entscheidenden Marke. Dies ist umso verwunderlicher, da noch vor einigen Tagen die Indikatoren auf einen Rückschlag hingedeutet haben und an einer Widerstandsmarke ein Shooting-Star gebildet wurde. Dies alles wurde in den letzten Handelstagen ignoriert, sodass jetzt eine Entscheidung ansteht, ob sich die Lage nachhaltig verbessert oder schnell wieder eintrübt. Für einen Ausbruch über die Abwärtstrendlinie spricht das neue Kaufsignal beim MACD-Indikator, dagegen die anhaltend geringen Umsätze.