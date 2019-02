Dax: Befreiungsschlag oder Entlastungsrally?

Man kann dem Dax mangelnde Bemühungen um eine Verbesserung der Lage wirklich nicht nachsagen. Den kurzfristigen Aufwärtstrend konnte der deutsche Leitindex zwar nicht halten, gegen eine Abwärtsdynamik hat er sich aber verteidigen können. Auch die angespannte Indikatorenlage brachte den Index nicht aus der Ruhe. Am gestrigen Handelstag kam dann der Paukenschlag, der wie ein Befreiungsschlag anmutet. Bei leicht anziehendem Umsatz konnte der Dax fast an die alte Aufwärtstrendlinie heranlaufen und schloss nahe dem Tageshoch.

Nun stellt die Frage, ob die Kraft ausreicht, einen neuen Aufwärtstrend unterhalb der alten Trendlinie zu etablieren. Die nächste Widerstandszone zwischen 11’400 und 11’600 Punkten steht unmittelbar bevor. Sie sollte in den kommenden Tagen noch erobert werden können. Der MACD-Indikator hat kurz vor einem Verkaufssignal noch einmal nach oben abgedreht, was ein kurzfristig positives Zeichen darstellt. Meist sind dies finale Kaufsignale. Entsprechend hat sich nun die Chance eröffnet, dass der Index in den Bereich der übergeordneten Abwärtstrendlinie steigt. Sie verläuft derzeit, genau wie die obere Begrenzung der Widerstandszone, knapp über 11’600 Punkten. Für einen Ausbruch über diese Zone dürfte zunächst die Kraft der Marktteilnehmer nicht ausreichen.