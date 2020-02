Dax: Befreiungsschlag steht noch aus

Mit der kräftigen Erholung in der abgelaufenen Handelswoche befindet sich der Deutsche Aktienindex wieder in einer guten Ausgangslage. Noch aber können sich die Optimisten nicht beruhigt zurücklehnen, auf der Oberseite wird der Markt weiterhin von einer markanten Verkaufszone ausgebremst.

Zum Auftakt wirkt zunächst die kräftige Rally der vergangenen Tage nach. Auf Wochensicht gelang dem Index ein Plus von mehr als vier Prozent. Ähnlich kräftige Bewegungen gab es in den vergangenen fünf Jahren elf Mal. In rund 80% der Fälle verlief auch die Folgewoche positiv.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

In der kurzfristigen Zeitachse befindet sich der Dax (DAX 13630.95 1.01%) unverändert im nördlichen Bereich des grau eingezeichneten Prognosekorridors. Weitere Gewinne über das jüngste Hoch hinaus sind damit zwar nicht ausgeschlossen, statistisch aber eher unwahrscheinlich. Kurzfristig ist daher mit einer Konsolidierung oberhalb von 13’400 zu rechnen. An der Kursschwelle liegen einige markante Wendepunkte sowie der Monatsmittelwert (blaue Linie) als stabilisierende Faktoren. Erst darunter liefert der Index wieder ein kleines Signal der Schwäche. Im negativen Szenario können spekulative Anleger auf einen Rücklauf in den Bereich um 13’200 setzen.

Aus der mittelfristigen Perspektive sind die Aussichten eindeutig positiv zu beurteilen, wenn der Dax die Verkaufsregion um 13’600 nachhaltig überwindet. Seit Wochen ist hier ein erhöhter Abgabedruck messbar. Gelingt der Sprung auf frische Bestmarken, reicht das Potenzial bis etwas 14’150/14’500.

