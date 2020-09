Dax: Bestenfalls leichte Erholung

Der Deutsche Aktienindex dürfte vor dem Wochenende keine nennenswerten Richtungswechsel mehr vollziehen. Nach dem schwachen Wochenstart ist im Idealfall noch eine kleine Gegenbewegung möglich, aber der Trend bleibt negativ.

Das zuletzt ausgebliebene Kaufinteresse an der ehemaligen horizontalen Stabilisierungszone bei 12’750 / 12’850 war ein klares Schwächesignal für den Dax (DAX 12469.2 -1.09%) (rot). Allerdings hat der Markt im Wochenverlauf bereits stark gelitten, so dass der Freitag mit etwas Glück keine neuen Tiefs mehr liefern sollte. Ein Anstieg zurück über die 12’850er-Marke ist aber ebenso wenig aussichtsreich.

Spätestens in den kommenden Wochen droht sich der Index weiter in Richtung des langfristigen Durchschnitts-Preisbandes (violett) um 12’000 / 12’200 zu bewegen. Dort bildete er bereits häufiger wieder einen Boden aus. Wer auf diese Entwicklung spekulieren oder sich dagegen absichern will, greift beispielsweise zur Short-Faktor-Zertifikaten (siehe Tabelle).

Nach wie vor ist dasjenige 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

