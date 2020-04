Dax: bestenfalls noch seitwärts

Die Bärenmarktrally des Deutschen Aktienindex ist in eine Tradingrange übergegangen. Diese entwickelt sich bislang aber auf hohem Niveau, was – zumindest auf der kurzfristigen Zeitebene – noch als Stärkezeichen interpretiert werden kann.

Der Dax (DAX 10346.04 0.94%) steckt zwischen rund 9900/10’150 auf der Unterseite und 10’800/11’000 auf der Oberseite in einer Handelsspanne fest. Ein weiterer Anstieg in Richtung 11’500 ist in einem fortgesetzt idealtypischen Verlauf zwar auch weiterhin nicht auszuschliessen, denn der Mikrotrend zeigt momentan trotz allem nach oben. Aber Anleger sollten auch die übergeordnete Tendenz nicht vergessen.

Aus einer erweiterten Perspektive ist die jüngste Erholung nur als Gegenreaktion auf den vorausgegangenen Ausverkauf zu definieren. Das – sehr unwahrscheinliche – Maximalziel dafür kann zwar sogar am 200-Tage-Durchschnittspreis (violett) bei aktuell rund 12’200 liegen. Jedoch dürfte schon das um 11’300/11’500 im mittelfristigen Kursverlauf erkennbare Areal eine markante Orientierungszone für verkaufswillige Marktteilnehmer darstellen – zumindest für einen ersten längeren Stopp der Erholungsphase.

Auf lange Sicht bleibt ein neuer Schwächeanfall das aussichtsreichste Szenario. Auf eine andere Entwicklung zu wetten, bewegt sich zwischen mutig und leichtsinnig – zumindest wenn vergleichbare vergangene Erfahrungen als Entscheidungsbasis herangezogen werden (rot).

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)