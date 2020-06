Dax: Chance auf Stabilisierung gestiegen

Bereits früh pausierten die neuesten Gewinnmitnahmen beim Deutschen Aktienindex. Das ist grundsätzlich positiv zu bewerten, doch wichtiger ist das Käuferverhalten am längerfristigen Mittelkurs des Marktes.

Der Dax (DAX 12372.47 0.46%) hat sich erneut in seinen statistisch zu erwartenden Bewegungskorridor eingependelt (dunkelgrau). Allerdings reicht der Platz nach oben darin maximal bis an die 12’500er-Marke, während auf der Unterseite bis 11’800 Luft ist. Nehmen die Schwankungen dagegen wieder extremere Ausmasse an, reicht der Spielraum von 11’250 bis 12’800.

In welche Richtung der Markt zuerst ausschlagen wird, lässt sich aktuell kaum zuverlässig vorhersagen. Doch klar ist: Wenn der Index sich nicht oberhalb seines langfristigen Durchschnittspreises (violett) behaupten kann, dann droht die nächste stärkere Verkaufswelle. Dies zeigen zahlreiche Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)