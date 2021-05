Dax-Chartanalyse kurzfristig: Käufermehrheit unter der 15’000er-Marke

Der Deutsche Aktienindex stagniert seit Mitte März, doch innerhalb der daraus entstandenen Seitwärtsbewegung lassen sich inzwischen gewisse Gesetzmässigkeiten feststellen.

Der Dax bleibt in seiner Tradingrange, stabilisiert sich darin allerdings ein weiteres Mal durch steigende Nachfrage an deren Untergrenze bei 14’800/15’000 Punkten. Zusammen mit der bei 15’500/15’550 liegenden Verkaufszone als Gegenpol ergibt sich dadurch die derzeit gültige Bandbreite. Der kurzfristige Schwankungskorridor (graue Bänder) lässt nach oben sogar Raum bis über 15’600, bevor die Luft dünn wird.

Der grösste Umsatz liess sich in den Vortagen bei 15’400 messen – dieses Niveau erweist sich nicht ohne Grund am Freitagmorgen für den Futures-Handel (grün) als Hürde. Überwindet der Dax diese schwache technische Barriere, ist der Weg bis an die zuvor genannten Kursziele frei. Allerdings sollten Anleger auch einen erneuten Schwächeanfall einkalkulieren – ein Signal dafür wäre ein wiederholter Einbruch unter die etwas kleinere Volumenhäufung um 15’200.

Trading-Idee: Angesichts der Unsicherheit über den aktuellen Trend bleiben Teilgewinnmitnahmen bei Long-Zertifikaten wie dem hier schon länger beispielhaft präsentierten Valor 48958400 der UBS sicher eine sinnvolle Option. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ist aber nach einer Konsolidierung alles andere als ausgeschlossen, deshalb kann ein Restbestand der Papiere durchaus im Portfolio verbleiben.