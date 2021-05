Dax Chartanalyse: Nimmt er den Trend wieder auf?

Der Start in die Handelswoche erfolgt oberhalb einer zuletzt bremsenden Preisschwelle, und weckt dadurch Hoffnungen auf eine Fortsetzung der positiven mittelfristigen Tendenz.

Der Deutsche Aktienindex springt nach dem verlängerten Pfingstwochenende über das Niveau von 15’500 / 15’550 Punkten und überschreitet damit die Nordgrenze seiner vorausgegangenen mehrwöchigen Tradingrange. Dieser Ausbruch wirkt zwar bisher nicht besonders dynamisch, doch wenn der Markt sich auf dem neuen Rekord-Preisniveau etabliert, ist die Ausgangslage gut für eine weitere Kaufwelle. Das nächste Orientierungskursziel auf der kurzfristigen Zeitebene liegt am oberen statistischen Schwankungsband an der 15’700er-Marke (graue Bänder).

Die meisten Umsatzspitzen, und damit potenzielle kleine Stabilisierungszonen, waren in der Vorwoche zwischen 15’370 und 15’500 Punkten messbar (horizontale graue Balken). Sollte der Dax erneut unter diesen Bereich fallen, wird die Vorhersage wieder etwas neutraler.

Aus einem erweiterten Blickwinkel zeigt der Trend allerdings unverändert nach oben. Eine Überhitzung beginnt sich auszubilden, doch im Extremfall ist noch Platz bis an die Limits der jeweiligen Prognoseflächen (blau / braun) um 16’300. Der Anstieg auf neue Hochs mit anschliessendem Richtungswechsel zurück nach unten im Monatschart («Shooting Star»-Verkaufsformation, rote Pfeile) war im April allerdings ein erstes Warnsignal. Dem gegenüber steht, dass in den vergangenen drei Handelswochen die jeweiligen Tiefpunkten stets zu Käufen genutzt wurden, was auf eine stabile Nachfragebasis hindeutet (grüner Pfeil).

Trading-Idee: Die seit Längerem an dieser Stelle vorgestellte Valor 48958400 der UBS bleibt haltenswert, wer aber noch keine Gewinne aus dieser Position mitgenommen hat, sollte über partielle Verkäufe nachdenken. Neue Käufe am aktuellen Allzeithoch sind dagegen nur eine Option für noch nicht investierte Risikofreudige mit kurzem Anlagehorizont.