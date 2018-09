Dax: Crash bis 10’700 droht

Der Deutsche Aktienindex bleibt auffällig schwach, woraus sich zunächst ein Kursziel am unteren Rand des aktuellen Bewegungsspielraums ableiten lässt. Doch auch die längerfristige Prognose steht auf der Kippe, wie der Vergleich der aktuellen Marktlage mit vergangenen Jahren zeigt.

Der Dax (DAX 12157.67 0.51%) verharrt unverändert unterhalb der ehemaligen Kaufzone um 12’120 (rot), die nun den gegenteiligen Effekt auf den Markt hat. Bleiben die Käufer dort auch weiterhin aus, dürfte die Untergrenze des momentan gültigen Abwärtstrendkanals (schwarz) um 11’800 schnell wieder erreicht werden.

Doch bevor es dazu kommt, kann sich auch eine etwas stärkere Erholung bis 12’230/12’320 ausbilden (gelb). Dort bilden der Monatsdurchschnitt (blau) und eine horizontale Wendezone eine weitere technische Barriere. Beide Vorhersagen haben jedoch eins gemeinsam: Am Ende steht der Index tiefer als jetzt.

Auch der weiter zurückreichende Chart zeigt eine kritische Entwicklung: Der Dax verläuft derzeit eher im unteren Randbereich seines langfristigen Bewegungskorridors und sollte demzufolge in den nächsten Wochen eigentlich wieder nach oben abdrehen – insbesondere da er auch noch von einer horizontalen Kaufzone um 11’700 stabilisiert wird (rote Linien).

Doch bereits in den Jahren 2014 und 2016 brach der Markt in einem vergleichbaren technischen Umfeld wider aller Wahrscheinlichkeit nach Süden aus. In beiden Fällen folgte dann ein finaler Ausverkauf bis an das statistisch wahrscheinliche Minimum, das heute ungefähr an der 10’700er-Marke liegen würde (rote Kreise).

Sollte der Index die damalige Entwicklung wiederholen, wäre daher äusserste Vorsicht angebracht. Solange er jedoch über 11’700 Punkten verbleibt, können mittelfristig denkende Investoren noch gelassen bleiben.