Dax: Das ist doch mal eine Chance

Die Indikatoren haben sich so verhalten, als wollten sie sich aus dem Thema einfach heraushalten. Daher stellte sich die Frage, wann der Ausbruch in die eine oder die andere Richtung folgt. In der vergangenen Woche wurde dieser Ausbruchsversuch bereits gestartet, unmittelbar am nächsten Tag aber negiert. Das an diesem Tag gebildete Top stellt zwar keinen klassischen Widerstand dar, ist aber jetzt eine Marke, die es zu beachten gilt.

Der heutige Ausbruch aus der Seitwärtsrange ist für sich genommen zunächst ein positives Zeichen. Er muss nun bestätigt und vor allem erst einmal gehalten werden. Sollte der Schlusskurs heute nämlich wieder unter der Ausbruchslinie, die im Bereich von 13’100 Punkten verläuft, notieren, würde sich die Lage wieder kritischer darstellen. Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz gebildet, die allerdings nicht allzu grosses Gewicht hat, da der der Index zuletzt kein neues Tief generiert hatte.

Der Umsatz war auf einem niedrigen Niveau stabil, was mit dem Feiertag der letzten Woche in den USA zu tun gehabt haben dürfte. Der MACD-Indikator hat inzwischen nach oben gedreht und sollte vor einem Kaufsignal stehen. Es würde dafür sorgen, dass der Ausbruch nachhaltig gelingt und das Top von letzter Woche übersprungen wird. Sollte dies der Fall sein, ist die Jahresschlussrally endgültig gestartet. Das erste Ziel sollte dann im Bereich des Tops von Anfang November liegen. Noch ist es nicht so weit, die Chancen dafür stehen aber recht gut.