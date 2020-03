Dax: Das ist noch nicht das Ende

Der Deutsche Aktienindex hat für eine Erholung vorerst nur wenig Spielraum, doch das Tempo einer Abwärtsbewegung könnte sich schon bald etwas verringern. Neue Tiefs in den kommenden Monaten bleiben ungeachtete dessen jedoch so gut wie sicher.

Der Dax (DAX 8837.1 -4.28%) bewegt sich weiterhin in seinem kurzfristigen Abwärtstrendkanal, dessen Obergrenze heute von rund 9600 auf 9200 fallen dürfte. Nach den extremen Verlusten der Vorwochen hätte der Markt jedoch für eine Bärenmarktrally in den kommenden Tagen auch Luft bis an die nächstfolgende Hürde. Diese verläuft an der Notierungslücke um 9900/10’400 – einer Preiszone, die zuletzt ohne gehandelte Kurse nach unten übersprungen wurde –, dies ist jedoch bereits das positivste aller denkbaren Szenarien.

Vergangene Krisen haben den Markt im prozentualen Vergleich deutlich weiter sinken lassen, als es bisher der Fall ist – doch dauerte dies auch längere Zeit (rote Vierecke). Anleger sollten sich daher für die kommenden Monate warm anziehen. Eine Bodenbildung um 8150/9000 ist nur im Idealfall zu erwarten, tiefere Preise bis hinunter an die 6000er-Marke bilden den anderen Extrembereich der Prognosebandbreite. In allen Fällen ging es im Anschluss aber wieder aufwärts. Das Anknüpfen an frühere Rekorde ist somit nur eine Frage der Geduld.

