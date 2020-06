Dax: Das könnte ein Ausbruch sein

Der Deutsche Aktienindex könnte sich erstmals seit fast zwei Wochen wieder über der 12’450er-Marke festsetzen, an der er zuletzt wiederholt verkauft wurde. Dies wäre ein neues positives Signal.

Kann der Dax die zu Handelsbeginn am Dienstag erreichten Hochs halten, wäre der letzte auf der kurzfristigen Zeitebene noch verbliebene Hemmfaktor aus dem Weg geräumt. Ein Anstieg bis an den bisherigen Monatsrekord ist dann wahrscheinlich. Rückschläge dürften dagegen schon am unteren Rand des Schwankungskorridors dieser Zeitebene (dunkelgrau) um 12’000 stoppen.

Selbst eine ausgeweitete mittelfristige Seitwärtsbewegung, die aktuell das wahrscheinlichste Szenario darstellt, sollte vorerst kaum wieder unter 11’250/11’600 führen. Nach oben – momentan der wichtigere Blickwinkel – ist Luft bis 12’900. Neue Allzeithochs des Marktes sind aus technischer Sicht dagegen vorerst eher unwahrscheinlich. Investoren sollten also vorläufig nicht zu viel erwarten.

Nach wie vor ist das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS (UBSG 10.75 4.37%) eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

