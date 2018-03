Dax: Das sieht nicht mehr gut aus

An den vergangenen fünf Handelstagen hat der Dax (DAX 11940.71 -0.25%) an jedem Tag unter der Tageseröffnung geschlossen. Dies war auch der Fall, als es zu freundlichen Bewegungen gegenüber dem Vortagesschluss gekommen ist. Eine solche Situation war auch am gestrigen Handelstag zu beobachten. Der Dax konnte zwar gut 1,5% zulegen, der Schlusskurs notierte aber unter dem Eröffnungskurs. Wenn ein solches Verhalten hin und wieder einmal vorkommt, ist dies nicht besonders von Bedeutung.

Da die Vorgaben aus den USA erneut schwach sind, ist für den Rest der Woche weiterhin mit nachlassenden Notierungen zu rechnen. Der Dax dürfte heute mindestens in die Unterstützungszone zurückfallen. Ob sie gehalten werden kann ist nach den jüngsten Erfahrungen mehr als fraglich. Auch die Dow-Theorie spricht gegen eine baldige Stabilisierung. Seit Ende Januar sind nämlich fallende Hochs und fallende Tiefs zu beobachten, was nach Charles Dow einen Abwärtstrend definiert. Da der jüngste Erholungsversuch bereits im Keim erstickt wurde und das Verkaufssignal beim MACD-Indikator noch recht frisch ist, dürfte bald ein neues Tief generiert werden.