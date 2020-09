Dax: Die Stabilität bleibt

Der Deutsche Aktienindex steigt zwar nicht mehr in dem Korridor, der in den letzten Wochen Richtung und Tempo vorgegeben hatte. Doch Anleger müssen deswegen noch nicht allzu nervös werden, denn es wird an bereits bewährten Preisschwellen weiter gekauft.

Der Dax (DAX 13237.21 2.07%) hat den bis Anfang August zurückverfolgbaren Aufwärtstrendkanal (grün) nach unten verlassen. Doch dies ist noch kein Grund zur Sorge, da der Markt sich schon an der nächstfolgenden technischen Bodenbildungszone um 12’750/12’850 gefangen hat. Erst wenn die Nachfrage auch hier ausbleibt, dreht die kurzfristige Prognose ins Negative.

Vorerst ist eine Seitwärtsbewegung das wahrscheinlichste Szenario, ihre Obergrenze dürfte sich zwischen 13’400 und 13’800 Punkten bewegen. Der untere Rand der Tradingrange kann sich mittelfristig durchaus noch etwas nach Süden verschieben, geeignet dafür scheint um 12’000/12’200 das langfristige Durchschnittspreisband.

Nach wie vor ist das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)