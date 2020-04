Dax: Ruhe vor dem nächsten Sturm?

Im Vergleich zu den Schwankungen im März wirkt der Deutsche Aktienindex in den letzten Wochen geradezu unbeweglich. Dabei ist er nur zu seiner einstmals normalen Bewegungsbandbreite zurückgekehrt. Doch die volatilen Zeiten dürften zurückkommen, wenn auch vielleicht nicht so stark wie früher.

Inzwischen dürfte auch der grösste Optimist eingesehen haben, dass die Bärenmarktrally des Dax (DAX 10450.68 -0.6%) kurzfristig in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist. Doch ähnlich verlief auch schon eine Atempause Ende März – danach erhöhte sich der Schwankungsbereich einfach um rund 600 Punkten nach oben. Ähnlich könnte auch die nächste Etappe der Erholung ablaufen: Flacht sich die derzeit blockierende Verkaufsbereitschaft um 10’800/11’000 ab, ist theoretisch Luft bis an die nächste Hürde um 11’500.

Doch auch eine erneute Verkaufswelle könnte diesem Muster folgen: Auf der Unterseite müssen Anleger daher vor allem auf den visuell markanten Bereich um 9900/10’150 achten. Versagt der Markt dabei, sich darüber zu stabilisieren, sollte die Stimmung schnell wieder kippen. Kurse bis zurück in Richtung 9100/9500 dürften dann zügig folgen.

Langsam dürfte der Dax den Spielraum für eine Gegenbewegung nach Norden ohnehin ausgeschöpft haben, auch wenn ihr Ende durch die momentane Schwingungsanfälligkeit der Preise nur schwer seriös vorauszusagen ist. Immerhin folgt auf Übertreibungen in eine Richtung oft auch eine überzogene Reaktion auf der anderen Seite – ein weiterer kurzzeitiger Anstieg ist damit nicht auszuschliessen.

Die Gefahr des nächsten Abverkaufs bleibt aber latent hoch, auch wenn Marktteilnehmer den «Coronafaktor» inzwischen genau auf dem Radar verfolgen. Überraschungen, die zu Crashs wie im Vormonat führen, sind damit weniger zu erwarten. Am Wahrscheinlichsten ist eine sich schrittweise verschlechternde Nachfrage, die in einer weiteren, etwas weniger turbulenten Verkaufswelle gipfelt. Vermeidbar wäre dieses Szenario nur, wenn anhaltend unerwartet gute Meldungen von der Konjunkturfront kommen. Dann dürften weitere Skeptiker aus dem Markt gedrängt werden, was eine sich selbst beschleunigende Kursexpolosion auslöst. Der Erwartungswert eines derartigen Positivszenarios ist aber verschwindend gering.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)