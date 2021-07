Dax: den Sommer nicht vergessen

Der Deutsche Aktienindex sendet seit Neuestem wieder hoffnungsvoll stimmende Signale aus seiner kurzfristigen Tradingrange. Anleger sollten aber den schlechten Ruf der bevorstehenden Jahreszeit nicht vollständig ignorieren.

Der Dax arbeitet sich in kleinen Schritten immer weiter nach oben und hat sich inzwischen wieder oberhalb seines Monatsdurchschnittspreises (blau) um 15’625 etabliert. Nur die schon seit Juni existierende Abgabebereitschaft im Bereich der 15’800er-Marke bremst noch etwas. Doch ein Anstieg in Richtung 16’000 an die Obergrenze des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) ist zuletzt wieder deutlich wahrscheinlicher geworden.

Allerdings ist die Kaufzurückhaltung noch nicht hinreichend abgebaut, sodass Anleger auch die ersten Umsatzhäufungen der Vortage bei 15’630 und 15’510 im Auge behalten sollten. Fällt der Markt wieder darunter, dürfte die Seitwärtsbewegung noch länger weitergehen. Angesichts der historisch eher schwachen (rot) bis neutralen (grau) Performance des Dax in den Sommermonaten ist für ein weiteres Plus trotz der jüngsten Stärkezeichen vielleicht etwas Geduld erforderlich. Trading-Idee: Zertifikate wie der Valor 48958400 der UBS, die einen Anstieg des Dax um das Vierfache verstärken, bleiben weiter haltenswert. Da der Hebel auch nach unten wirkt, sollten Anleger bei frischen Käufern aber vorsichtig bleiben. Wer stattdessen über eine Absicherung seines Portfolios nachdenkt, greift zu Alternativen auf der Short-Seite wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt. Weitere Informationen finden Sie hier.