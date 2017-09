Dax: Der Ausbruch ist geschafft, endlich!

Seit Wochen quält sich der Dax (DAX 12330.89 0.95%) in einem Abwärtstrendkanal und versucht seit Juli vergeblich nach oben auszubrechen. Immer wieder wechselten sich gescheiterte Ausbruchsversuche mit dem Austarieren der unteren Trendkanallinie ab. Zuletzt generierte der Dax sogar ein neues temporäres Tief, als das vorherige Tief von Anfang August unterschritten wurde.

Hier drang der deutsche Leitindex in eine Unterstützungszone ein, die dann aber gehalten werden konnte. Die Intraday-Trendwende deutete bereits an, dass die untere Trendkanalbegrenzung dieses Mal nicht erreicht werden würde. Sowohl der MACD-Indikator als auch der Stochastik-Indikator hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Divergenzen gebildet. Auch diese deuteten an, dass ein Ausbruch nach oben wahrscheinlicher wird. In den letzten Handelstagen kamen allerdings berechtigte Zweifel auf, ob der Ausbruch tatsächlich gelingen würde.

Auch wenn kein nachhaltiger Aufwärtstrend entstanden war, hat der Index zwei Mal mit Erreichen der oberen Trendkanalbegrenzung einen Shooting Star hinterlassen. Auch diese stellen Intraday-Trendwenden dar, dieses Mal aber auf der Oberseite. Es ist ein Zeichen der Stärke, dass mit dem gestrigen Handelstag diese Zeichen negiert wurden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Umsatz. Er war in den vergangenen Tagen kaum ausgeprägt.

Trotzdem hat sich die Lage mit dem Ausbruch verbessert, und es wurde Kurspotenzial nach oben eröffnet. Bis in den Bereich der Widerstandslinie dürfte der Dax nun Luft haben. Die Gefahr, dass diese Widerstandsmarke nicht überwunden wird, besteht aus mehreren Komponenten. Der Umsatz ist eine davon. Zudem gibt es nach einem solchen Ausbruch meist eine Korrekturbewegung. Der saisonale Effekt ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.