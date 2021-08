Dax: der beste Sommer seit Jahren

Der Deutsche Aktienindex zeigt eine rekordverdächtig gute Kursentwicklung in einer Phase, die selbst im vergangenen Jahrzehnt selbst im Idealfall kaum ohne Korrekturen ausgekommen ist. Ohne Alarmsignale könnte sich diese Entwicklung fortsetzen.

Auch wenn der Dax den zur Monatsmitte aufgestellten Rekord in der zurückliegenden Handelswoche nicht halten konnte, ist die technische Ausgangslage dennoch bemerkenswert. Der Index zeigt in der statistisch schwachen Saison zwischen Juni und September bislang einen selten positiven Verlauf: In den vergangenen Jahrzehnten dominierten Kursrückgänge (rot) oder zumindest neutrale Phasen mit einem Test des Langfristdurchschnitts (grau/violett). Dieser kam auch in den beiden Jahren mit Kursgewinnen (grün) auf den Prüfstand. Diesmal aber hält sich der Index stabil auf Rekordniveau, was insbesondere angesichts des davor schon starken Verlaufs aussergewöhnlich ist.

Trotz der Kursgewinne bleiben im Langfristchart derzeit Muster aus, die auf einen Richtungswechsel nach unten deuten würden. Zwar gab es auch in den vergangenen Monaten immer wieder 180-Grad-Wenden nach unten innerhalb eines Handelsmonats (rosafarbene Pfeile). Im Gegensatz zu den vergleichbaren Warnsignalen in den Jahren 2017 bis 2020 (rot) sind sie aber nicht mehr von einer schwachen Eröffnung im Folgemonat bestätigt worden und damit verfallen. Damit bleibt die Obergrenze des entsprechenden Schwankungsbandes (braun) bei aktuell rund 16’500 / 17’400 Punkten auch weiterhin das nächste Kursziel auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten.

Weniger Potenzial hat der Markt zwar eine Zeitebene darunter, doch auch hier zeigen Vergleiche mit Kursverläufen aus der Vergangenheit, dass Luft bis an die 16’500er-Marke vorhanden ist (grün). Erst der kurzfristige Chart limitiert den Bewegungsspielraum auf bis zu 16’100 Punkte. Dort fallen die Nordgrenze des zugehörigen Schwankungsbandes (grau) und eine linear steigende Trendgerade zusammen. Auf dieser Zeitebene lässt sich auch die nächstgelegene Stabilisierungszone erkennen, die an der Schwankungsband-Südgrenze bei derzeit 15’0400 / 15’550 liegt.

Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS können weiter gehalten werden, sollten aber mit Stoppkursen unterhalb der 14’800er-Marke abgesichert werden. Wer zudem über einen weiter gehenden Schutz seines Portfolios nachdenkt, greift zu Short-Papieren wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Zehnfache verstärkt. Weitere Informationen finden Sie hier.