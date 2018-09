Dax: Der Herbst beginnt – auch an den Märkten

Wenn Anfang August noch von einer deutlichen Abkühlung die Rede war, so muss nun von der beginnenden Herbstzeit gesprochen werden. Ende Juli dieses Jahres schien die Welt noch in Ordnung, und der Dax schickte sich an, den US-Märkten, bei denen es scheinbar kein Halten nach oben gibt, zu folgen. Auffällig war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits die mangelnde Marktbreite. So konnte der Umsatz trotz des erfreulich verlaufenden Sommermonats nicht mithalten.

Anfang August gab es schon den ersten Dämpfer, und die anschliessende Erholungsbewegung hatte diesen Namen eigentlich nicht verdient. Mitte August kam es dann zum ersten Ausverkauf und damit zu einem Vorgeschmack auf die saisonal üblichen Turbulenzen des Herbstes. Nach der Dow-Theorie wurde der neue Abwärtstrend dadurch bestätigt, dass das letzte Top von Ende Juli nicht mehr überwunden wurde.

Der kurzfristige Aufwärtstrend seit Mitte August ist entsprechend gebrochen worden. Bei ca. 12’200 Punkten verläuft nun eine Aufwärtstrendlinie, die der Dax gestern im Handelsverlauf zeitweise unterschritten hatte. Im Bereich von 12’100 Punkten liegen die Tiefs von Juni und August. Dieser Bereich könnte in den kommenden Tagen angegriffen werden. Dafür sprechen die Indikatoren.

Der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert, und der MACD-Indikator steht kurz vor einer Bestätigung dieses Signals. Entsprechend könnte sich also die Abwärtsbewegung ausweiten und ein Unterschreiten der 12’000er-Marke nach sich ziehen. Ein Test der Unterstützungszone um 11’900 Punkte wird also immer wahrscheinlicher.