Dax: Der Markt wacht endlich auf

Es ist ja nicht so, als seien die Notierungen nicht auf einem guten Weg gewesen. Aber es war schon etwas mühsam, als das Top vom Juni überstiegen wurde und einfach keine Aufwärtsdynamik entstanden ist. Auch der Umsatz liess zu dieser Zeit zu wünschen übrig. Das ist nun alles ganz anders. Während der US-Markt begonnen hat, auf der Stelle zu treten, und die Indikatoren dort Verkaufssignale generiert haben, ist der deutsche Markt kaum noch zu halten. Vermutlich hat wieder einmal jemand die Parole herausgegeben, dass ab morgen keine Aktien mehr zu erwerben sind. Jedenfalls hat sich die Lage seit einigen Tagen signifikant verbessert. Mit dem nachhaltigen Sprung über die Marke von 13’000 zog auch der Umsatz deutlich an.

Der gestrige Tag, mit einem Tagesgewinn in Höhe von 1,78%, konnte eine weitere Umsatzsteigerung auslösen. Damit ist klar, welche Richtung die Marktteilnehmer bevorzugen. Mit dem gestrigen Anstieg wurde auch die alte Aufwärtstrendlinie zurückerobert. Zudem hat der MACD-Indikator ein neues Kaufsignal generiert. All das spricht für einen sich fortsetzenden Aufwärtstrend. Auffällig ist auch, dass es kaum warnende Stimmen gibt. Es ist also die beste aller Börsenwelten. Selbst der saisonale Effekt einer September-/Oktoberschwäche ist in diesem Jahr gänzlich ausgeblieben.

Oder hat sich dies nur verschoben? Verschiebungen solcher statistischen Ereignisse sind keine Seltenheit. Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass nun so langsam die Jahresendrally startet. Möglicherweise ist sie aber mit dem Ausbleiben der saisonalen Schwäche auch bereits gestartet worden. Dies wird aber nicht davor schützen, dass der Markt auch wieder einmal in eine Korrekturbewegung einmündet. Sie wird ohne Ankündigung einsetzen und könnte manch einen, der mit allzu sorgloser Haltung am Markt tätig ist, überraschen. Sich gegen den Markt zu stellen, ist derzeit aber die falsche Strategie.