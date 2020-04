Dax: der neue Anlauf zur Normalität

Es ist immer noch so, dass sich der Dax in einer seit Anfang April bestehenden Seitwärtsrange befindet. Zuletzt hat sich aber etwas mehr Zuversicht eingestellt. Die anziehenden Notierungen sind von zumindest leicht steigendem Umsatz begleitet. Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer offenbar wieder etwas mehr Vertrauen schöpfen, dass zumindest ein wenig Normalität einkehren könnte. Das Histogramm des MACD-Indikators (Abstand zwischen Indikator und seiner Triggerlinie) hat gestern wieder nach oben gedreht. Dies bedeutet, dass der MACD an seiner Triggerlinie nach oben abprallen könnte.

Sollte dies passieren, würde das ein starkes Kaufsignal bedeuten. Ein Hineinlaufen in die nächste Widerstandszone zwischen 11’000 und 11’500 Punkten wäre dann die logische Folge. Dazu sollte der heutige Handelstag freundlich verlaufen, was derzeit auch absehbar ist. Trotzdem dürfte die Lage angespannt bleiben. Die aktuelle Aufwärtsbewegung stellt entsprechend noch immer nur eine Erholungsbewegung dar.

(Quelle der Grafik: FactSet Digital Solutions)

Zum Markttechniker: Christoph Geyer

