Dax: Die Kraft ist gewichen, jetzt muss der Trend gehalten werden

Die Aufwärtsdynamik, die seit dem Tief im März vorhanden war, ist derzeit nicht mehr zu beobachten. Ähnlich wie Anfang Mai ist der deutsche Leitindex in eine Konsolidierung eingetreten. Das Positive daran ist, dass bislang keine Abwärtsdynamik aufgekommen ist. Nach den wenigen schwachen Tagen in der ersten Junihälfte tritt der Index derzeit technisch betrachtet auf der Stelle. Gestern konnte immerhin so etwas wie Hoffnung auf einen Ausbruch nach oben entstehen. Allerdings ist der Umsatz so gering, dass ein solcher noch nicht stattgefunden hat. Im Bereich zwischen knapp über 12’500 und knapp unter 13’000 Punkten befindet sich die alte Unterstützungszone, die sich vor dem Crash ausgebildet hatte.

Sie wird offenbar von den Marktteilnehmern beachtet. Solange der Umsatz auf einem derart niedrigen Niveau verharrt, dürfte ein Ausbruch nach oben schwerfallen. Die Indikatoren helfen derzeit nicht weiter, da keine Signale zu erwarten sind. Der seit März bestehende übergeordnete Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob die Marktteilnehmer wieder Mut fassen und den Ausbruch nach oben erneut versuchen.

(Quelle der Grafik: FactSet Digital Solutions)

Zum Markttechniker: Christoph Geyer

Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.