Dax: Die nächste Pause kommt

Nach einer Erholung von knapp 700 Punkten in nur zehn Tagen ist der Deutsche Aktienindex schon wieder reif für eine Unterbrechung des allzu schnellen Kursanstiegs. Die positive Grundtendenz dürfte allerdings auch danach noch bestehen bleiben – wenn die nun zu erwartenden Rückschläge nicht zu stark ausfallen.

Die Analyse des gestrigen Kursverlaufs zeigt eindeutig, dass den Käufern langsam die Energie ausgeht. Hilfreich ist dabei die Darstellung als Kerzenchart, der auf einen Blick Eröffnungs-, Höchst-, Tief- und Schlusskurs eines jeden Tages sichtbar macht. Dabei wird erkennbar, dass der Index am Dienstag mit einem Sprung nach oben startete und sich anschliessend weiter in Richtung Norden vorarbeitete. Doch der intraday angefallene Gewinn konnte nicht gehalten werden, sondern wurde bis zum Tagesschluss, der nahe am Tagestief lag, komplett aufgelöst. Analysten mahnen nach solch einem Tagesverlauf in der Regel zur Vorsicht, da er häufig an Zwischenhochs des Marktes auftritt.

Im mehrere Monate zurückreichenden Kursbild wird auch schnell ersichtlich, warum die jüngsten Ermüdungserscheinungen jetzt auftreten: Der Index ist im Bereich um 12’500/12’660 angekommen, der durch zahlreiche Wendepunkte seit Mai bereits in den Köpfen vieler Anleger etabliert ist. Es handelt sich zwar nur um einen vergleichsweise schwachen charttechnischen Widerstand – im Gegensatz zu der darauf folgenden Barriere um 12’840/12’950 – doch nach dem steilen Anstieg der Vortage ist der Dax (DAX 12531.06 0.05%) anfällig für Gewinnmitnahmen.

Die grundsätzlich wieder freundlichere Markteinschätzung bleibt aber seit dem Ausbruch der Kurse über die ehemals zähe Hürde um 12’320/12’330 bestehen, auch wenn sich der Index nun eine kurze Pause gönnt. Erst wenn der Markt wieder deutlich unter seinen Monatsdurchschnitt (grün) bei aktuell rund 12’200 einbrechen würde, müsste die Lage neu eingeschätzt werden. Kleine Korrekturen könnten dagegen gute Einstiegschancen für eine Spekulation auf eine weitere Erholung liefern.