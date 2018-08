Dax: Die nächsten Tage als Signal

Die Kursentwicklung des Deutschen Aktienindex in der kommenden Handelswoche dürfte ein aufschlussreicher Indikator für den zukünftigen Trend sein: Zeigt der Index an der nun erreichten markttechnischen Unterstützung eine vollwertige Bodenbildung oder pausiert er die noch laufende Abwärtsbewegung nur kurz?

Marktteilnehmer orientieren sich erneut an den Zwischentiefs von Ende Juni / Anfang Juli und kaufen sich wieder in den DAX ein (rot). Doch daraus jetzt schon einen nachhaltigen Trendwechsel zurück nach oben abzuleiten, ist gefährlich. Anleger sollten besser zunächst das Ausmass einer nun möglicherweise folgenden Erholung abwarten und können daraus wichtige Schlüsse ziehen. Findet der Index auch oberhalb der Wendezone von 12’400/12’460 (gelb) noch Käufer, wäre dies ein erster Hinweis auf eine neue Stärke. Dann ist ein Anstieg bis an den Monatsdurchschnitt bei aktuell 12’565 (blau) oder sogar an den 200-Tage-Durchschnitt und horizontalen technischen Widerstand um 12’780 (violett, orange) möglich.

Aus der Vogelperspektive bleibt die Diagnose einfach: Der Index ist an der Mitte der dort erkennbaren Tradingrange wieder nach unten abgedreht (orange) und steuert deren Untergrenze um 11’725 / 11’870 an (rot). Solange er sich nicht deutlicher erholt, bleibt dies die Tendenz auf der übergeordneten Zeitebene. Insbesondere ein neues Tief unter der 12.120er-Marke oder auch schon ein Scheitern an der ersten kurzfristigen Hürde bei 12’400/12’460 würde diese Theorie bestätigen.