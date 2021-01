Dax: Die Saisonalität hält, was sie verspricht

Es ist ja immer eine Frage des Standpunkts oder im Falle der Börse der Positionierung. Wenn man auf fallende Kurse gesetzt hat, wird man über steigende Notierungen sicher nicht erfreut sein. Ebenso sind fallende Kurse für einen long positionierten Anleger eine schlechte Nachricht. In Zeiten von wenig volatilen Seitwärtsbewegungen sollen z.B. verkaufte Optionen zum Verfall und damit zu Gewinn beim Verkäufer führen. Wenn dann allerdings plötzlich Bewegung in den Markt kommt, können solche Spekulationen zu unkalkulierbaren Verlusten führen. Die Seitwärtsbewegung im Dax dauert nun schon seit einiger Zeit an.

Seit Jahresbeginn auf einem etwas höheren Niveau als in den Monaten zuvor. Von Volatilität kann derzeit keine Rede sein. Die Statistik hatte für die ersten Monate im Jahr eine solche Seitwärtsrange vorausgesagt. Sehr kurzfristig steht für die kommenden Tage eine leichte Anstiegsbewegung auf dem Programm, wenn man der Saisonalität so folgen möchte. Ob dies ausreicht, um einen Ausbruch aus der Seitwärtsrange zu generieren, ist derzeit noch fraglich. Nach dem Analyseansatz der saisonalen Bewegungen dürfte die unsichere Zeit noch bis März anhalten. Die klassischen Indikatoren und der Umsatz deuten aktuell jedenfalls nicht auf einen nachhaltigen Ausbruch nach oben hin.

(Quelle der Grafik: FactSet Digital Solutions)

Zum Markttechniker: Christoph Geyer

