Dax: Die Unterseite rückt in den Fokus

Der Deutsche Aktienindex, der zur Monatsmitte noch einen Aufwärtstrend zeigte, präsentiert sich nun wieder mehr und mehr von seiner schwächeren Seite. Ein Rückschlag an den ersten stärkeren Stabilisierungsbereich ist wahrscheinlich.

Die jüngsten Signale waren eher negativ (rot): Der Markt scheiterte erneut über längere Zeit an dem Verkaufsdruck um 13’300/13’450 und brach in der Folge unter die erste Bodenbildungszone bei 12’750/12’850 ein. Erst wenn der Dax (DAX 12606.57 -0.29%) wieder nachhaltig oberhalb seines Monatsdurchschnittspreises um 13’000/13’100 gehandelt wird, würde sich die Prognose auf der untergeordneten Zeitebene wieder bessern. Diese Entwicklung ist aber momentan nicht in Sicht.

Gegen einen stärkeren Absturz spricht derzeit noch die wiederholte Nachfrage am langfristigen Durchschnittspreisband (violett) um 12’000/12’200, die den Index in den Vormonaten regelmässig stabilisierte. Zumindest einen ersten Schwächeanfall dürfte dieses Areal auch diesmal wieder abfedern.

Bereits ein Rückschlag an diese Zone lässt sich aber gut mit Short-Derivaten absichern, oder man kann sogar aktiv darauf spekulieren (siehe Tabelle). So ermöglicht das Papier von Morgan Stanley (MS 46.61 0.41%) (MA11C1) eine Rendite von bis zu 30%, wenn der Dax an die 12’000er-Marke fällt.

Nach wie vor ist dasjenige 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

