Dax: Diese Alarmschwelle sollten Sie kennen

Der Deutsche Aktienindex wird konsequent oberhalb seines Monatsdurchschnittspreises gekauft. Doch was passiert, wenn diese Nachfrage nicht für eine Stabilisierung genügt?

Die Kombination aus dem linearen Aufwärtstrend (grün) und dem Monatsmittelkurs (blau) bewahrte den Dax bisher von einer Korrektur und dient nach wie vor als zuverlässiger Orientierungspunkt für kaufwillige Marktteilnehmer. Doch sollte dieser bei rund 15’150/15’250 wirksame Effekt nachlassen, fehlen erst einmal weitere Bodenbildungsfaktoren in der näheren Umgebung. Die Südgrenze des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) um 14’850 ist dann das Mindestkursziel auf der Unterseite. Dieses Prognoseinstrument dürfte zugleich am Nordende hilfreich sein, dort zeigt es Spielraum bis etwa 15’450/15’600 an.

Auch wenn der nachlassende Schwung des Index wieder in eine Abwärtsbewegung umkippt, weisen die Trends mittel- bis langfristig aufwärts. Aktuell dürfte die Gefahr auf der Unterseite daher auf das Areal zwischen der 14’100er- und der 13’500er-Marke beschränkt sein. Hier bilden der 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) und ein weiterer Aufwärtstrend (braun) zwei Orientierungspunkte, die für einen neuen Stabilisierungsversuch genügen dürften.

Trading-Idee: Long-Papiere wie beispielsweise der Valor 48958400 der UBS sind weiterhin ein geeignetes Instrument, um von einem Anstieg zu profitieren. Dabei anfallende Gewinne sollten zumindest teilweise zügig mitgenommen werden, da das Potenzial auf der Oberseite überschaubar bleibt.