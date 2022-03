Dax, Dow, SMI: Besser keine Illusionen machen

Die Märkte zeigen die bislang stabilste Erholung seit Kriegsausbruch. Wer auf Schnäppchenjagd gehen will, findet inzwischen attraktive Bedingungen vor – Anleger sollten sich aber keinen falschen Hoffnungen hingeben.

Der Dax hat zur Wochenmitte die Hochpunkte der beiden Vortage übersprungen – eine Entwicklung, die schon lange nicht mehr zu beobachten war. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, wartet vor einem spekulativen Long-Einstieg mit Mindestkursziel an der stark gehandelten 14’000er-Marke noch Tagesschlusskurse ab. Short-Positionen können dagegen reduziert werden, und haben nun eher Sicherungscharakter. Es sollte aber jedem klar sein, dass eine einzige Wende im Krieg die Börsen wieder ausser Kontrolle geraten lassen kann – insbesondere in Europa, denn in den USA bleiben die Preise auffallend stabil und bestätigen damit die an dieser Stelle bereits dokumentierte These, dass Kurse vor einer Invasion in der Geschichte stets gefallen sind, während sie nach Beginn der Kampfhandlungen wieder zu steigen begannen.