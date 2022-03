Dax, Dow, SMI: bis Monatsende mit 30% im Minus?

Im aktuellen Marktumfeld helfen nur noch Vergleiche mit vergangenen Extremereignissen bei einer halbwegs seriösen Kurszielprognose. Sie zeigen allerdings kein besonders erfreuliches Bild.

Der Deutsche Aktienindex bewegt sich mittlerweile sogar ausserhalb seines langfristigen Schwankungsbandes (braun), das nach unten bis etwa 12’900 Punkte reicht. Dies kommt nur in wenigen Jahren vor – zuletzt 2020 während der ersten Covid-Welle. Damals ist der Index rund mehr als 2500 Punkte unter diese Grenze gefallen, was übertragen auf das heutige Niveau einen Zielkurs an der horizontalen Wendezone knapp über der 10’000er-Marke befürchten liesse (Niveau C im zweiten Chart).

Ebenfalls eine wichtige Orientierung bieten Underwater-Berechnungen, also die prozentualen Rückschläge von jeweiligen Zwischenhochs – bevor dann neue Rekordstände erreicht wurden. Den stärksten Verlust in einem Einjahreszeitraum verzeichnete der Index nach den Anschlägen in den USA vom 11. September 2001 mit über 50%. Im vergangenen Jahrzehnt wurden Krisen jedoch gekauft, sobald der Index um etwa 30% vom letzten Hoch gefallen war. Diese Entwicklung bestätigt sich auch bei einer Verkürzung der Beobachtungsperiode auf drei Monate, was besser zum aktuellen Geschehen passt, da der Dax noch im Januar knapp unter Allzeithoch notierte.