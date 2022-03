Dax, Dow, SMI: Die Ruhe täuscht

Die Aktienmärkte reizen ihr kurzfristiges Erholungspotenzial nach und nach aus, doch was kommt dann? Anleger sollten nicht nur auf den Idealfall spekulieren, sondern ebenso die zeitgleich vorhandenen Katastrophenszenarien kennen.

Verglichen mit der Angst, die an den Börsen bei Ausbruch der ersten Covid-Welle herrschte, haben sich Marktteilnehmer aktuell vergleichsweise gut unter Kontrolle. Zwar fiel der Dax zeitweise auch diesmal wieder aus seinem langfristigen Schwankungsband (braun) nach unten heraus, was nur äusserst selten vorkommt. Allerdings ist die Abweichung nach Süden diesmal nur ein Bruchteil so gross wie im März 2020 (rote vertikale Balken). Übertragen auf die heutige Situation bestünde noch Abwärtspotenzial für Panikverkäufe bis knapp über die 10’000er-Marke (Kursziel B). Schon um 11’400 stabilisierte sich der Markt in den vergangenen Jahren aber mehrfach, woraus sich auch jetzt eine erste belastbare Zielzone ableiten lässt (Kursziel A).

Problematisch bleibt, dass Verzerrungen durch positive wie negative Nachrichten vom Kriegsverlauf in der Ukraine eine überdurchschnittlich schwer prognostizierbare Volatilität in die Bewertungsgleichung für Marktpreise mit einbringen. Im Normalfall wäre spätestens an der horizontalen Wendezone um 14’800 / 15’000 aus markttechnischer Sicht Schluss. Doch ein Kursfeuerwerk kann zu Übertreibungen bis 15’500 an den Langfrist-Durchschnitt (violett) führen. Gleiches gilt auf der Unterseite: Schwankungen bis 13’500 / 13’900 sind berechenbar, bricht aber Chaos aus, kommen die alten Tiefs um 12’500 schnell wieder in Reichweite.

Gleiches gilt für den Dow Jones Industrial Index, der aktuell auf der Oberseite an einer bis etwa 35’400 / 35’800 reichenden Barriere angekommen ist. Auch hier ist abhängig vom Nachrichtenverlauf alles möglich, wobei natürlich vor allem die Risiken interessieren: Diese reichen bei moderaten Schwankungen bis 33’300 / 34’000 Zählern, doch das jüngste Bewegungstief war unter 32’300, die nächste Wendezone ist sogar erst an der 30’000er-Marke erkennbar.

Beim Swiss Market Index reicht der Spielraum noch bis 12’400 / 12’600, bevor die Luft zunehmend dünner wird. Hier sind in Anbetracht der traditionell geringeren Volatilität auch keine allzu grossen Überraschungen auf der Oberseite erwartbar. Auch im Süden dürfte es zunächst kaum zu Preisstellungen unterhalb von 11’700 / 11’900 kommen – und wenn doch, ist der Bereich um 10’500 das nächste Kursziel.

Auch wenn kursbewegende Nachrichten aus dem Kriegsgebiet ausbleiben, können vor allem gegen Ende der Woche stärkere Ausschläge auftreten: Am Freitag stehen die US-Arbeitsmarktdaten für den März an, die zu den meistbeachteten Konjunkturindikatoren gehören. Ebenso dürften Inflationsdaten aus der Eurozone und (am Donnerstag) aus den USA im Fokus stehen — hier werden Zahlen zu privatem Konsum und Ausgaben erwartet. Das von der Fed bevorzugte Mass für Inflation ist wahrscheinlich erneut gestiegen. Entsprechend könnten die Währungshüter in naher Zukunft geneigt sein, den Leitzins stärker als zuletzt geplant anzuheben.