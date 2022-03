DAX, Dow, SMI: Freitag ist Verkaufstag

Marktteilnehmer möchten in riskanten Zeiten möglichst wenig offene Positionen über das Wochenende halten – das drückt heute zusätzlich auf die Kurse. Doch sind das bereits wieder Kaufchancen?

Der Deutsche Aktienindex bleibt überdurchschnittlich vom aktuellen Abverkauf betroffen und hat unser erstes wichtiges Kursziel auf der Unterseite (Niveau A) inzwischen nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Aber auch wenn eine technische Gegenreaktion zurück nach oben jederzeit auftreten kann, sollten Anleger das nicht mit dem Ende des Abwärtstrends verwechseln. Erfahrungen mit vergleichbaren Extremphasen wie beispielsweise den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zeigen, dass der Markt im Extremfall auch 50% unter seine letzten Hochs fallen kann.

Wahrscheinlich ist jedoch aus heutiger Sicht eine langfristige Stabilisierung irgendwo zwischen dem aktuellen Niveau und den Tiefs der zweiten Covid-Welle um 11’450 (Niveau B). Die 10’200er-Marke (Niveau C) scheint nur in einem absoluten Worst-Case-Szenario erreichbar, dann hätte der Markt sich erneut so weit von seinem statistischen Bewegungskorridor nach Süden abgesetzt, wie in der ersten Covid-Welle (rote Balken). Ein stärkerer Einbruch in Richtung der Lows von 2014 bis 2020 (Niveau D und E) bei 8300 / 9300 zeichnet sich dagegen nicht ab, diese Preise wären erst nach einem langen Abwärtstrend mit entsprechend sinkendem Schwankungsband erreichbar.