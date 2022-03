Dax, Dow, SMI: Wann kommen die Trendwenden?

Inzwischen hat sich sogar der Deutsche Aktienindex wieder auf ein Niveau vor Kriegsbeginn erholt. Dies sollte Anlegern zu denken geben, zumal nun auch stärkere technische Barrieren im Weg sind.

Der Dax war unter den hier analysierten Marktbarometern das am Stärksten vom militärischen Konflikt in der Ukraine betroffene, sendete aber dennoch Mitte März mit dem Sprung zurück über die nun als Stabilisierungszone dienende 14’000er-Marke ein erstes kurzfristiges Stärkezeichen. Dieses hat der Markt nun mit der Überwindung einer weiteren kleinen Hürde im Chart um 14’500 bestätigt – und wurde im Anschluss gleich weiter gekauft bis zur ersten übergeordneten Zielzone bei 14’800 / 15’000 Punkten.

Der markante Wendebereich an der 15’000er-Marke dürfte in nächster Zeit allenfalls bei einem Friedensschluss in der Ukraine überspringbar sein – wie wahrscheinlich das ist, muss sich jeder Anleger selbst ausrechnen. Darauf zu wetten, erscheint jedoch sehr gewagt, zumal es sich auch dann eher um ein kurzfristiges Freudenfeuer der Kurse handeln dürfte. Selbst dann dürften sich zudem keine Käufer oberhalb des Langfrist-Durchschnitts (violett) um 15’500 finden.

Der Dow Jones Industrial bestätigte sein kleineres Kaufsignal, das er mit dem Anstieg über die 34’000er-Marke generierte, ebenfalls durch einen Sprung über die nächstfolgende schwächere Barriere bei 34’800 / 34’900 Punkten. Doch schon das nun erreichte Areal bei 35’400 / 35’800 dürfte vorerst das Nachfragemaximum darstellen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Swiss Market Index, der bei 12’400 seinen vorläufigen Spielraum nach oben ausgeschöpft hat. Eine Gegenbewegung bis an den unteren Randbereich des kurzfristigen Schwankungsbandes bei 11’700 / 12’000 ist wahrscheinlich.

Da das Potenzial auch mittelfristig spätestens bei 12’600 ausgeschöpft ist (blaues Band), sollten Kaufwillige ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis abwarten. Zudem könnte eine wieder verstärkte Absicherung für vorsichtige Anleger sinnvoll sein, entsprechende Short-Produkte für alle Indizes zeigen die unten stehenden Tabellen.