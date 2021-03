Dax: Droht ein neuer Lockdown?

Was die Politik in nächtlichen Sitzungen längst beschlossen hat, ist an den Märkten noch keine ausgemachte Sache. Sie bewegen sich nun einmal nicht wegen eines Beschlusses, sondern werden von Angebot und Nachfrage regiert. Jeder kann sich noch gut erinnern, wie es vor einem Jahr ausgesehen hatte, als der erste Lookdown für die Wirtschaft verkündet wurde. Der Dax brach ein, und die Angst vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch war gross. Auch jetzt wird wieder diskutiert, wie der neuerliche (wenn auch temporäre) Komplett-Lockdown auf die Industrie wirken wird.

Wie so häufig bei solchen Ereignissen tritt oftmals ein gewisser Gewöhnungseffekt auf. Die Marktteilnehmer schauen, wie es beim letzten Mal gelaufen ist, und mutmassen, dass es dieses Mal nicht so schlimm werden wird. Dies steht keineswegs bereits fest. Betrachtet man allerdings die Diskussionen der letzten Wochen und die Reaktion des Marktes, so kann man beobachten, dass tatsächlich keine Angst und Panik aufgekommen ist. Vielmehr sind die Notierungen seit Anfang März am Steigen, und neue Rekordwerte konnten erzielt werden. Zuletzt wurde die neue Aufwärtstrendlinie gerade noch verteidigt. Bislang ist ein Pull-back an die Ausbruchslinie ausgeblieben. Nach einem solchen Ausbruch sollte aber ein Rückschlag in diesen Bereich folgen. Auch wenn die saisonale Statistik sich langsam aufhellt und für eine positive Stimmung spricht, sollte weiterhin eine Korrekturbewegung nicht ausgeschlossen werden.

Zum Markttechniker: Christoph Geyer

