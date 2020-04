Dax: Erholung bis 11’000 nicht mehr ausgeschlossen

Nach wie vor kompensiert der Deutsche Aktienindex die jüngsten Verluste mit einer Gegenbewegung nach oben. Deren wahrscheinlichstes Ziel hat er schon hinter sich gelassen, doch im Idealfall ist auch die nächste 1000er-Marke noch erreichbar.

Dass der Dax (DAX 10675.93 1.05%) in der ersten Aprilhälfte auch noch oberhalb seiner Vormonatshochs nachgefragt wird, ist ein positives Zeichen – allerdings nur auf dieser Zeitebene. Immerhin werden dadurch weitere Gewinne bis an die nächste vergleichbare Hürde im Chart bei 11’000/11’500 möglich. Rückschläge könnten dagegen bereits bei 9900/10’150 pausieren, spätestens an der 9500er-Marke sollte der Index sich nach einem erneuten Schwächeanfall temporär stabilisieren.

MIttelfristig bleibt das Bild aber negativ: Die Erholung scheint einen Grossteil ihres statistischen Potenzials (blau) bereits ausgeschöpft zu haben, allerspätestens an der nächsten horizontalen Wendezone (graue Linien) dürfte der Dax stoppen – eher schon vorher. Eine Rückkehr an die 9000er- und auf lange Sicht an die 8000er-Marke ist aus dieser Perspektive nach wie vor das wahrscheinlichste Szenario, auch neue Tiefs bleiben eine Option.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)