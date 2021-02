Dax: Erholung hilft bei Trendprognose

Die nach den jüngsten Verlusten erfolgte Gegenbewegung des Deutschen Aktienindex erlaubt Rückschlüsse auf den Zustand des Marktes. Frühere markttechnische Prognosen scheinen sich dadurch vorläufig zu bestätigen.

Der Dax (DAX 13'835.16 +1.56%) bewegt sich zwar noch in einem leicht fallenden Trendkanal (rot), der sich aus einer Serie fallender Zwischenhochs und Tiefs der Vorwochen ableiten lässt. Allerdings erholte sich der Index innerhalb dieses Kanals auffallend schnell bis an die erste von zwei oberen Zielzonen bei 13’600/13’800 Punkten. Dort bremste dann wieder zum Wochenauftakt kurzzeitig der Monatsdurchschnittspreis (blau), an dem häufiger temporäre Wendepunkte in beide Richtungen ausgebildet werden.

Angesichts dieser Dynamik ist mit etwas Geduld eine Fortsetzung der Aufwärtswelle bis an das nächste Kursziel im Kurzfristchart um 13’950 am oberen Rand des Abwärtstrends wahrscheinlich – zumindest wenn nicht ein neuer Schwächeanfall wieder zu Verkäufen bis unter die 13’600er-Marke führt, was den positiven Indikator zerstören würde.

Die zuvor beschriebenen Schwankungen spielen sich ohnehin alle im Rahmen des mittelfristig intakten Aufwärtstrends (grün) ab. Bislang wurde nicht einmal dessen Mittellinie unterschritten (grün punktiert), die im Bereich der 13’000er-Marke zusammen mit weiteren markttechnischen Einflussfaktoren eine stärkere Stabilisierungszone bildet. Die positive Vorhersage auf dieser Zeitebene besteht somit fort.

Trading-Idee: Mit Zertifikaten wie beispielsweise dem Valor 48958400 der UBS können Anleger Korrekturen nutzen, um günstiger in einen weiteren Aufwärtstrend des Dax einzusteigen.