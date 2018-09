Dax: Erholung wieder zu Ende?

Der erste Anlauf des Deutschen Aktienindex scheiterte an der nächstgelegenen technischen Barriere, was das Vertrauen vieler Marktteilnehmer in den neuesten Anstiegsversuch des Marktes deutlich reduzieren könnte. Dennoch ist eine weitere Ausdehnung der Bärenmarktrally nicht ganz unwahrscheinlich.

Schon an der markanten Wendezone im Chart um 12’120 nahm das Verkaufsinteresse so stark zu, dass die neueste Erholungsbewegung des Dax (DAX 12090.79 -0.28%) wieder zum Stillstand kam. Bleibt der Abgabedruck dort hoch, dürfte der Index schnell an die Untergrenze des kurzfristigen Abwärtstrendkanals um 11’800 zurückfallen (schwarz/rot).

Nach einer kleinen Denkpause ist aber auch eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung in Richtung 12’250/12’320 möglich. Spätestens dort allerdings dürften noch mehr Verkäufer aktiv werden, die sich am Monatsdurchschnitt (blau), an einer horizontalen Wendezone (gelb) sowie am oberen Ende des Abwärtstrendkanals orientieren. Alle genannten Chartmarken erwiesen sich zuletzt als verlässliche Indikatoren für einen Ausstieg.

Gegen einen sofortigen weiteren Rückgang des Marktes unter 11’725/11’800 sprechen weitere Einflussfaktoren, die im weiter zurückreichenden Chart zu sehen sind: Der Dax ist am unteren Ende des mittelfristigen Prognosekorridors angekommen, der aus vergangenen Kursschwankungen berechnet wird und in dem auch die letzten Korrekturen stoppten (blaue Fläche). Zugleich ist auf diesem Preisniveau wiederholtes Kaufinteresse sichtbar (rot).