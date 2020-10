Dax: erneuter Richtungswechsel möglich

Der Deutsche Aktienindex könnte auf der kurzfristigen Zeitebene eine Trendwende einläuten. Dafür wäre aber noch etwas mehr Kaufbereitschaft erforderlich, als derzeit messbar ist.

Wenn der Dax (DAX 13042.21 0.88%) sich in der zweiten Wochenhälfte klar oberhalb von 12’900/13’000 behaupten kann, wäre dies ein Stärkesignal am untergeordneten Zeithorizont. Dann wäre der Weg frei bis an die September-Hochs bei 13’350/13’450. Die Chancen für dieses Szenario steigen, denn ein erstes positives Zeichen sendete der Index bereits mit dem Sprung zurück über die horizontale Wendezone an der 12’850er-Marke. Und der starke Handelsbeginn am Donnerstag lässt auch einen Schlusskurs oberhalb von 13’000 Punkten wahrscheinlicher werden.

Im übergeordneten Gesamtbild wird sich aber vorerst nichts ändern: Hier ist eine Seitwärtsbewegung zwischen 12’000/12’200 und 13’450 nach wie vor der zu erwartende Verlauf. Im Idealfall dürfte sich die Obergrenze dieser Tradingrange noch bis an die einstigen Rekorde des Dax im Bereich der 13’800er-Marke ausweiten.

Doch schon dieser vergleichsweise kleine Anstieg genügt, um mit dem passenden Hebelprodukt, beispielsweise dem Valor 54360813 der UBS (UBSG 10.75 0%) (siehe Tabelle), eine Rendite von 15 bis 30% zu erzielen – bei einem Zielkurs des Index zwischen 13’400 und 13’800 Punkten. Absicherungspositionen können dagegen schrittweise zurückgefahren werden, falls der Dax sich in der zweiten Wochenhälfte nördlich der 13’000er-Marke auch auf Schlusskursbasis behaupten kann.

Das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS bietet eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.