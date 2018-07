Dax: Erst den Ausbruch abwarten

Auf den deutlichen Anstieg am Dienstag folgte zur Wochenmitte eine kalte Dusche für die Bullen. Der Dax (DAX 12762.11 1.45%) büsste einen Grossteil des Gewinns ein, der Ausbruch über den 200-Tage-Durchschnitt wurde verschoben. Dank der Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und der EU keimt am Morgen aber wieder neue Hoffnung auf. Vorbörslich wurde der Index rund 1% höher bei 12’700 erwartet. Die Handelsmarken auf der Unterseite dürften daher heute keine grosse Rolle spielen. Wichtig bleibt unverändert die Stabilisierungszone um 12’400.

Wesentlich spannender fällt der Blick nach Norden aus. Die letzten beiden Erholungen reichten bis 12’750/12’780. Hier verläuft derzeit auch die obere Grenze des aus Schwankungen berechneten Prognosekorridors. Ein Ausbruch darüber dürfte für den Dax aber herausfordernd bleiben.

Dies zeigt vor allem der Blick auf den mittel- bis längerfristigen Kursverlauf, der die ausgeprägte Seitwärtsbewegung zwischen 11’725/11’870 und 13’520/13’600 veranschaulicht. Leicht negativ wiegt zudem die Tatsache, dass sich der Dax nach wie vor unter der 200-Tage-Linie bei 12’770 bewegt. Gelingt die Rückeroberung, eröffnet sich zunächst neues Potenzial bis etwa 13’000.

Trotz der deutlichen Bewegungen in den vergangenen Tagen hat sich die Lage aus technischer Sicht nicht verändert. Der Dax steht ungefähr in der Mitte einer mittelfristigen Seitwärtsspanne und bietet daher für Trader kein attraktives Ziel. Nur Ungeduldige eröffnen bei Rücksetzern an die genannten Unterstützungen erste Teilpositionen auf der Long-Seite. Wer vorsichtiger agieren möchte, wartet einen Schlusskurs mindestens über der 200-Tage-Linie ab.