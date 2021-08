Dax: erste Korrekturziele

Der Deutsche Aktienindex entfernt sich wieder von den oberen Grenzen seines aktuellen Bewegungsspielraums. Allerdings ist vorerst nur mit einer kleinen Konsolidierung zu rechnen.

Dass es in den traditionell schwachen Börsenmonaten August und September nicht nur aufwärtsgehen wird, war zu erwarten. Nachdem sich der Dax eine Weile an den nördlichen Limits seines technischen Potenzials bei rund 16’100 bis 16’250 orientiert hat, wird nun die Gegenseite ausgelotet. Die erste potenzielle Haltezone bei 15’800 Punkten hat der Markt dabei schnell wieder unterschritten, sie könnte sich in der Folge nun erneut als schwache Barriere erweisen. Doch wichtiger ist der Bereich um 15’300 / 15’450 (gelb), der seit April häufig als Wendezone in beide Richtungen wirksam war. Solange der Index sich darüber behaupten kann, bestehen keine Bedenken.

Ein kleines positives Signal würde der Dax auf der untergeordneten Zeitebene wieder senden, wenn er sich zurück über die meistgehandelten Preisniveaus der Vortage bei 15’890 und 15’940 / 15’970 erholen würde. Bis dahin bleibt die weitere Einschätzung neutral.

Trading-Idee: Auf steigende Kurse ausgerichtete Hebelprodukte wie der Valor 48958400 der UBS können weiter gehalten werden, sollten aber mit Stoppkursen unterhalb der 14’800er-Marke abgesichert werden. Wer zudem über einen weiter gehenden Schutz seines Portfolios nachdenkt, greift zu Short-Papieren wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt und um das Zehnfache verstärkt. Weitere Informationen finden Sie hier.