Dax: erste Weichenstellung nach Süden

Ein schwacher Tag macht noch keinen Bärenmarkt, doch auf der kurzfristigen Zeitebene häufen sich inzwischen die negativen Signale wieder. Zum Glück ist der Index nach unten halbwegs gut abgesichert.

Der Abverkauf zum Wochenauftakt unter die zuletzt noch wirksame Stabilisierungszone bei 12’700/12’850 dürfte nicht folgenlos bleiben. Zumal der Dax (DAX 12606.57 -0.29%) zuvor längere Zeit an einem Sprung über die horizontale technische Barriere bei 13’300/13’450 scheiterte. Zwar ist der Markt nun bereits wieder leicht überverkauft, da er den unteren Rand seines Schwankungskorridors auf dieser Zeitebene (grau) bereits durchbrochen hat. Er sollte daher nun kaum ungebremst weiter ins Bodenlose fallen, doch schon eine Erholung bis deutlich zurück über den Monatsdurchschnitt bei aktuell noch rund 13’050/13’100 dürfte sehr schwer werden.

Beruhigend wirkt nach wie vor die bei 12’000/12’200 erkennbare Nachfrage am langfristigen Durchschnittspreis (violett). Nur wenn hier ebenfalls die Käufer ausbleiben, dreht auch der übergeordnete Trend nach unten. Doch zumindest der erste Einbruch dürfte an dieser Stelle abgefedert werden, da der mittelfristige Schwankungskorridor (blau) dort ebenfalls nach Süden ausgeschöpft wäre. Dieser Kanal wird nur in den allerseltensten Extremfällen – beispielsweise im Corona-Crash Ende Februar – nach unten verlassen. Eine Absicherung gegen einen weiteren Einbruch in Richtung der 12’000er-Marke mit dem passenden Short-Hebelprodukt (siehe Tabelle) macht vor diesem Hintergrund aber durchaus Sinn.

Nach wie vor ist das 6x-Long-Faktorzertifikat der UBS eine Möglichkeit, auf einen weiteren Anstieg zu spekulieren. Es hebelt Kursgewinne des Dax jeden Tag aufs Neue auf das Sechsfache, aber Anleger müssen berücksichtigen, dass der Hebel auch in die Gegenrichtung wirksam ist.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)