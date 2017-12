Dax: Erster Schock verdaut

Nach mehr als zwei Wochen Unentschlossenheit scheint sich die Mehrheit der Marktteilnehmer immer deutlicher auf eine Richtung einzuspielen. Für den Deutschen Aktienindex hatte dies bereits erste negative Konsequenzen – von denen er sich zum Wochenanfang zumindest vorläufig etwas erholen konnte.

Der Rückschlag unter die seit Anfang Oktober mehr oder weniger stabile Kaufzone um 12’850/12’900 sorgte gleich am ersten Handelstag im Dezember für einen Schockmoment. Doch gestern fing sich der Dax (DAX 13048.54 -0.08%) dann und kletterte zeitweise sogar leicht über seinen Monatsdurchschnittskurs. Dieser stellt bei rund 13’100 aktuell die erste Hürde für den Markt dar, bereits die letzten drei Kontakte mit diesem Mittelwert lösten einen Umschwung nach Süden aus. Doch ausgehend von seinem kurz zuvor markierten Tief zeigte der Dax immerhin eine beachtliche Gegenbewegung zurück nach oben von mehr als 300 Punkten in eineinhalb Tagen, da stellt sich die Frage, ob der jüngste Ausreisser nach unten am vergangenen Freitag nur ein kleiner Ausrutscher war.

Die Erfahrung zeigt, dass dieses Verkaufssignal zwar durch die kräftige Erholung gleich am folgenden Handelstag tatsächlich etwas an Dramatik verliert. Doch ist ein Damm einmal angebrochen – in diesem Fall die 12’900er-Marke –, steigt die Gefahr eines dauerhaften Versagens dieser charttechnischen Unterstützung drastisch. Bei der nächsten Schwäche unter diese Zone dürfte sich der Index kaum mehr so zügig erholen können. Auch jetzt schon liegt das nächste Kursziel mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% eher am unteren Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors (graue Fläche) bei aktuell rund 12’790 Punkten.

Infobox öffnen

Als Trost bleibt das Bild, das der weiter zurückreichende Chart zeichnet: Dort verläuft der Markt unverändert in einem Aufwärtstrend, was sich auch frühestens bei einem Rückschlag unter 12’520 und damit unter den 200-Tage-Durchschnittspreis (violett) ändern würde. Aus diesem Blickwinkel wirkt das bisherige – und selbst das noch drohende – Ausmass der laufenden Konsolidierung eher unbedeutend.

Das Fazit: Der Markt hat sein kurzfristiges Tief vermutlich noch nicht gesehen – vorsichtige Anleger warten ab, bevor sie neue Käufe ins Auge fassen. Nur besonders Mutige können sogar gegen den übergeordneten Aufwärtstrend auf eine weitere Korrektur setzen. Wenn der Index zügig unter 12’800 einbrechen würde, steigt die Trefferchance dieser Wette sogar noch. Passende Puts und Calls zeigt die Tabelle unten.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

Alle Hebelprodukte der ZKB finden Sie hier.