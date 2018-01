Dax – es geht einfach so weiter

Es ist ja nicht so, dass keine Gewinne im Dax (DAX 13183.96 -0.47%) zu verzeichnen sind. Zwischenzeitlich sieht es immer wieder so aus, als würde ein neuer Anlauf genommen werden, um ebenso eine Performance zu erzielen wie die US-Märkte: ein langfristiger Aufwärtstrend ohne nennenswerte Korrekturen. Stattdessen werden Ausbruchsversuche sofort im Keim erstickt. So war es auch beim letzten Mal, als in der vergangenen Woche der Dax über das Top vom Dezember letzten Jahres gestiegen ist und es den Anschein hatte, als sei jetzt genügend Kraft im Markt, um das Top von Anfang November zu erreichen.

Mit dem Doji (Eröffnungs- und Schlusskurs nahezu auf einer Höhe) war aber bereits absehbar, dass der Ausbruch schon beendet sein könnte. Folgerichtig kam der Dax erneut unter Druck. Die alte Widerstandslinie dient derzeit noch als Unterstützung. Was sich allerdings am gestrigen Handelstag abgespielt hatte, ist nicht dazu geeignet, für die kommenden Tage einen neuen Anlauf nach oben zu vermuten.

Zunächst begann der Tag freundlich, und Kursgewinne wurden weiter ausgebaut. Im Tagesverlauf wurden sie dann aber kontinuierlich verloren. Dies ist zwar nicht als Shooting Star zu bezeichnen, da kein Aufwärtstrend vorweggegangen war, der Fakt einer Intraday-Stimmungswende ist aber trotzdem gegeben. Zudem hat der Umsatz wieder leicht angezogen, was die Nervosität der Marktteilnehmer spiegelt. Der MACD-Indikator war zuletzt an seiner Triggerlinie nach oben abgeprallt. Der Markt scheint dieses positive Zeichen aber nicht verarbeiten zu können. Der Rest der Woche dürfte entsprechend turbulent und mit Abschlägen verlaufen.