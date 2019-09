Dax: Es wird bessere Kaufzeitpunkte geben

Der Deutsche Aktienindex bleibt vorerst ungestört auf Nordkurs, ist aber aus markttechnisch-statistischer Sicht mit einer sehr hohen Korrekturwahrscheinlichkeit konfrontiert.

Der Dax (DAX 12476.6 0.53%) schiebt sich weiter an der steigenden Obergrenze seines Schwankungskorridors entlang (graue Fläche). Dieser aus vergangenen Bewegungen ableitbare Kanal trifft nun mit einer horizontalen Zone um 12’450/12’650 zusammen, an der im Sommer zahlreiche Zwischenhochs lagen. Diese Kombination dürfte nach dem steilen Anstieg von mehr als 1000 Punkten seit Mitte August als Auslöser der nächsten Konsolidierung genügen. Anleger müssen allerdings vorerst kaum mehr fürchten als eine Pause mit Gewinnmitnahmen in Richtung 12’000/12’200.

Etwas grösser wirkt das Konsolidierungspotenzial aus der mittelfristigen Perspektive, denn auch hier ist der obere Rand des kalkulierbaren Schwankungskorridors erreicht (blaue Fläche). Der Kanal ist auf dieser Zeitebene aber etwas breiter und würde auf längere Sicht problemlos auch Rückschläge bis an den 200-Tage-Durchschnittskurs bei 11’700 zulassen (violett), wo frische Nachfrage in den Vormonaten regelmässig jede Korrektur stoppte, wenn auch nicht punktgenau.