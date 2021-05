Dax: Etwas Hitze kann er noch aushalten

Der Deutsche Aktienindex ist statistisch auffällig stark gestiegen, doch im Idealfall könnte er diesen Extremzustand noch etwas länger beibehalten. In einem weniger positiv verlaufenden Szenario wäre aber auch jetzt schon die 10%-Korrektur möglich, die ohnehin bald kommen dürfte.

Nach wie vor bewegt sich der Deutsche Aktienindex entlang seines oberen langfristigen Schwankungsbandes (braun), das sich in den Vorjahren bereits als gute Orientierungshilfe auf der Nordseite erwiesen hat. Leicht alarmierend war zuletzt, dass der Index neue Höchstkurse im April nicht mehr verteidigen konnte und auf das tiefere Ausgangsniveau vom Monatsanfang zurückfiel (Shooting Star, rot). Nicht immer ging es in der Vergangenheit nach ähnlichen Verlaufsmustern weiter nach unten, im Jahr 2016 (pinkfarbener Pfeil), kletterte der Index sogar weiter. Doch meistens ist diese Entwicklung ein Warnsignal. Ob es nun aber zu einem sofortigen Durchmarsch zurück nach unten bis an die erste stärkere Haltezone bei 13’500/14’000 Punkten kommen muss, ist fraglich.

Gegen ein allzu pessimistisches Szenario spricht, dass der Index eine Zeitebene tiefer genau die gegenteilige Entwicklung zum Monatschart zeigte: Wochentiefstkurse wurden jeweils gekauft, der Markt schloss nahe am Wochenhoch (grün). Doch auch aus einer mittelfristigen Analyseperspektive gibt es Schönheitsfehler, denn es fehlt dem Ausbruch über die jüngste technische Hürde an Dynamik: Die einstige horizontale Verkaufszone um 15’500/15’550 (rot) bröckelt zwar deutlich, aber Folgekäufe in Richtung der nun als Kursziel fungierenden 16’000er-Marke lassen auf sich warten. Auf der Mikroebene können zum Wochenauftakt die Umsatzhäufungen der vergangenen Handelstage bei 15’520/15’550 und bei 15’460/15’400/15’350 als potenzielle Wendepunkte dienen. Je mehr dieser Schwellen der Index in eine Richtung durchquert, umso nachhaltiger ist seine jeweilige Tendenz zu bewerten. Trading-Idee: Der seit Längerem an dieser Stelle vorgestellte Valor 48958400 der UBS bleibt haltenswert, wer aber noch keine Gewinne aus dieser Position mitgenommen hat, sollte über partielle Verkäufe nachdenken. Neue Käufe am aktuellen Allzeithoch sind dagegen nur eine Option für noch nicht investierte Risikofreudige mit kurzem Anlagehorizont.