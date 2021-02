Dax: Fast eine Einbahnstrasse

Der Deutsche Aktienindex hält sich nach wie vor stabil auf dem hohen Preisniveau, das er im Februar wieder zurückerobert hat. Neue Rekorde dürften nur eine Frage der Zeit sein, da der Markt noch nicht überhitzt ist.

Der Dax stagniert derzeit unterhalb von 14’100 / 14’150 Punkten – ein Niveau, das ihn schon im Vormonat ausbremste. Doch der Abgabedruck hält sich in Grenzen, und die Nachfrage bleibt verlässlich. Schon am Monatsdurchschnittspreis (blau) bildete der Index nach einer kleinen Konsolidierung in den Vortagen wieder einen Boden aus. Der derzeit um 13’900 verlaufende Mittelwert stellt zusammen mit der horizontalen Zone um 13’600 / 13’700 den ersten Stabilisierungsbereich dar, der vorerst auch genügen dürfte.

Das vorläufige Kursziel auf der Oberseite lässt sich im mittelfristigen Chart aus der steigenden Grenzlinie ableiten (grün), die sich durch eine Verbindung der Vormonatshochs bei rund 14’400 Punkten ergibt. Zusammen mit dem oberen Limit des hier berechenbaren Schwankungskorridors bei 14’650 bildet sich der nächste Orientierungsbereich im Norden. Erst hier wäre der Dax wieder aus markttechnischer Sicht als überhitzt zu bezeichnen.

Trading-Idee: Mit Papieren wie beispielsweise der Valor 48958400 von der UBS konnten Anleger zuletzt vergünstigt in die mittelfristige Aufwärtsbewegung des DAX einsteigen. Es verstärkt Kursbewegungen des Index um den Faktor vier , und ist auch weiterhin haltenswert. Anleger sollten aber auch das Börsensprichwort berücksichtigen, welches besagt, dass an (Teil-)Gewinnmitnahmen noch niemand gestorben ist.