Dax: Freitage sind selten ein Problem

Der Deutsche Aktienindex bleibt in der oberen Hälfte seiner Handelsspanne. Vor dem Wochenende sind in beide Richtungen keine allzu grossen Überraschungen mehr zu erwarten.

Der Dax wird im Bereich seines Monatsdurchschnittspreises (blau) an der 15’600er-Marke weiterhin genug nachgefragt, um sich zumindest auf Schlusskursbasis dort zu stabilisieren. Gleichzeitig fehlen aber die Käufer oberhalb der Tradingrange-Nordgrenze von 15’800 Punkten, was den Markt in eine enge Seitwärtsbewegung presst. Auch wenn sich diese Spanne wieder ausweitet, ist selbst in der kommenden Woche ein Einbruch unter die markante untere Wendezone bei 15’300 / 15’450 kaum zu befürchten.

Der Freitag gilt derzeit als einer der stärksten Handelstage der Woche, in denen der Schlusskurs in acht von zehn Fällen oberhalb des Eröffnungskurses liegt. Wird der Markt oberhalb seines Monatsdurchschnitts gehandelt, wie aktuell der Fall, erhöht sich diese Trefferquote weiter auf neun von zehn Tagen, mit einem Durchschnittsgewinn von knapp einem Prozentpunkt. Solange die Umsatzspitzen bei 15’500 / 15’600 Punkten nicht unterschritten werden, dürfte die heutige Börsensitzumg keine Ausnahme bilden. Leider ist auch auf der Oberseite bei 15’750 / 15’775 ein gesteigertes Volumen messbar, aus dem sich eine vorgelagerte Kurzfristbarriere ableiten lässt. Trading-Idee: Zertifikate wie der Valor 48958400 der UBS, die einen Anstieg des Dax um das Vierfache verstärken, bleiben weiter haltenswert. Da der Hebel auch nach unten wirkt, sollten Anleger bei frischen Käufern aber vorsichtig bleiben. Wer stattdessen über eine Absicherung seines Portfolios nachdenkt, greift zu Alternativen auf der Short-Seite wie dem Valor 54512257, der Verluste des Index in Gewinne verwandelt. Weitere Informationen finden Sie hier.