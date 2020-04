Dax: frisches Potenzial bis maximal 11’500

Der Deutsche Aktienindex setzt seine lehrbuchmässige Erholungsbewegung nach einer dreiwöchigen Pause auf eindrucksvolle Weise fort. Die aufgestaute Nachfrage könnte sich noch für einige Zeit entladen, doch was passiert dann?

Bereits jetzt hat sich der Dax (DAX 10950.24 -1.42%) in sehr kurzer Zeit deutlich von seinen März-Tiefs nach oben abgesetzt und nährt damit Spekulationen über eine V-Korrektur des Marktes. Dieses Kursmuster beschreibt einen steilen Absturz, auf den eine ebenso kräftige, vollständige Genesung folgt. Doch die Erfahrung mit vergangenen Kurseinbrüchen zeigt, dass eine Korrektur mit der bisher zu beobachtenden Dynamik so gut wie nie in dieser Kürze beendet werden konnte.

Dies ist auch nachvollziehbar: Eine überzogene Panik am Markt, die durch eine überraschende Krise ausgelöst wird, kann sich zwar schnell relativieren, was aktuell auch zu beobachten ist. Dann werden Bewertungen auf ein realistischeres Niveau zurück nach oben korrigiert. Doch die Alarmstimmung der Investoren wird sich kaum von heute auf morgen in Luft auflösen – zumal finale Konsequenzen der Coronapandemie für Unternehmensgewinne und Konjunktur heute noch nicht abzusehen sind.

Das dürfte dazu führen, dass Aktien noch für geraume Zeit mit einem deutlichen Risikoabschlag bepreist werden. Dieser Abzug dürfte je nach der momentanen Nachrichtenlage mal stärker, mal schwächer ausfallen. Eine vollständige Erholung des Dax sollte für die kommenden Monate jedoch eher in den Bereich des Wunschdenkens eingeordnet werden.

Bereits im Bereich der 11.500er-Marke dürfte der Abgabedruck wieder zunehmen, dort verläuft eine markante horizontale Wendezone im Chart. Nur im bestmöglichen, derzeit denkbaren Szenario ist ein weiterer Anstieg an das langfristige Durchschnitts-Preisband (violett) um 12.000 eine Option.

Doch auch nach unten bleibt der DAX vorläufig gut abgesichert: Schon um 10.300 dürfte das kurzfristige Durchschnitts-Preisband stabilisierend wirken, bei 9900 / 10.150 hat sich zuletzt eine wiederholt bodenbildend wirkende Nachfrage herauskristallisiert. Solange der Index sich darüber hält, haben Anleger nur wenig zu fürchten. Auf längere Sicht werden diese Kursmarken eine zweite stärkere Verkaufswelle jedoch kaum dauerhaft aufhalten können.

Zum Markttechniker Andreas Büchler entwickelt seit fast zwanzig Jahren vollautomatische Handelsstrategien für Aktien unter www.iquant.ch und ist Gründer und Partner der Qarat AG, eines Softwarehauses für quantitative Analyse und Algorithmic Trading.



Er ist Herausgeber des grössten deutschen Börsenstatistikmagazins «Index-Radar». Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten erschienen unter anderem bei Börse Online, der «Financial Times Deutschland» und n-tv.



Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)