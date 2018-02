Dax: Gefahrensituation noch nicht vorbei

Der Markt befindet sich nach wie vor in einer möglichen Bodenbildungsphase. Ob sie sich auch als Ausgangsbasis für eine stärkere Erholung erweisen wird oder nur eine Atempause in der laufenden Konsolidierung darstellt, bleibt abzuwarten. Eine Entscheidung dürfte frühestens in der kommenden Woche fallen.

Auf die gute Entwicklung am Mittwoch folgte gestern wieder Ernüchterung. Bereits am Vormittag markierte der Index sein Tageshoch und musste bis zum Schluss seine gesamten Gewinne abgeben.

Eine negative Bilanz wurde nur knapp verhindert, der Dax (DAX 12451.96 0.86%) bleibt weiter anfällig für Rückschläge. Positiv bleibt immerhin festzuhalten, dass mit dem heutigen kleinen Verfall an den Terminmärkten ein Unsicherheitsfaktor bald zu den Akten gelegt werden kann, der in den vergangenen Tagen die Kurse durchaus verzerrt haben könnte. Klarere Signale sind somit ab Montag zu erwarten.

Zum Wochenschluss bleibt die Ausgangslage zunächst wenig verändert. Dank der guten Vorgaben von den Märkten in Asien und den USA startet der Dax mit leichten Aufschlägen in den Handel. Der im Stundenchart eingezeichnete und aus statistischen Schwankungen berechnete Prognosekorridor erwies sich zuletzt erneut als sehr zuverlässig.

So folgte auf den Anstieg aus der dunkelgrauen Zone sofort eine Rückkehr in den «Wohlfühlkorridor». Perspektivisch bietet sich dem Dax somit heute Aufwärtspotenzial bis ungefähr 12’440. Die Erfolgsaussichten für eine stärkere Aufwärtsbewegung darüber hinaus bis an die blaue Abwärtstrendlinie bei 12’555 sind hingegen eher gering.

Zugleich sollten Anleger auch die Unterseite im Blick behalten. Hier sind in unmittelbarer Umgebung keine guten Nachkaufbereiche vorhanden. Unterhalb von 12’200 wäre sogar wieder mit einem Test der jüngsten Tiefs bei rund 12’050/12’060 zu rechnen.

Solange der Dax keine der erwähnten Handelsmarken hinter sich lässt, sollten Trader eher zurückhaltend agieren. Erst bei einem Durchbruch eröffnen sich neue Chancen im kurzfristigen Bereich.