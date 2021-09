Dax: gefangen in maximal 350 Punkten

Der Deutsche Aktienindex hat seit zwei Wochen weder ein neues Zwischenhoch noch ein frisches Tief markiert. Entsprechend unklar ist, wohin der nächste Richtungsimpuls sich entfaltet. Immerhin sind die aktuellen Grenzen relativ gut definierbar.

Der Dax bewegt sich nach wie vor in einer relativ überschaubaren Spanne, die von rund 15’650 / 15’700 ausgehend nach oben bis an die 16’000er-Marke reicht. Eine Serie leicht steigender Tiefs in dieser Bandbreite (grün) weckt Begehrlichkeiten auf mehr. Und tatsächlich wäre im übergeordneten Kursbild durchaus noch Potenzial, erst bei rund 16’150 / 16’200 dürfte eine Kombination aus Aufwärtstrendlinie und oberem Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) wieder für einen Zwischenstopp sorgen.

Trading-Idee: Abgesehen von dem nachweislich gefährlichen Börsenmonat September spricht derzeit noch wenig für den baldigen Start einer grösseren Korrektur. Die an dieser Stelle seit Monaten schon vorgestellten Long-Hebelprodukte wie beispielsweise der Valor 48958400 der UBS bleiben dadurch nach wie vor ein brauchbarer Bestandteil im Depot. Wer allerdings langsam damit beginnt, sich über eine Absicherung Gedanken zu machen, kann ein Auge auf Derivate wie den Valor 54512257 werfen. Das Papier verwandelt Indexverluste in Gewinne und verstärkt diese um etwa den Faktor vier.